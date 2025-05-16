У России полно резервов, нужно идти на Киев – полковник Матвийчук

России пора определить свои стратегические цели в конфликте с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы провели частичную мобилизацию. У нас достаточно большой потенциал резерва, мы еще не все войска… есть некоторые резервисты, которые еще в бой не вступили, они готовы во втором эшелоне. Нужна политическая воля. И вот мы здесь сколько раз уже говорили. Нужна обязательно стратегическая наступательная операция с конечными целями. Любое действие имеет конечную цель, она не определена. Я не вижу, чтобы сказали, в чём конечная цель, выход куда, кого мы громим, в каком порядке и тому подобное. У нас идёт постоянно тавтология. Мы освобождаем деревню, эта деревня, если она на передке, она какая-то…

Её обойти, туда углубиться на 10−15 километров, они потом сами сдохнут, у них не будет продуктов, у них не будет боеприпасов. Не вижу пока стратегической мысли командования. Командование или зажато в политических тисках, или, простите меня, это переливание из пустого в порожнее и имитация боевых действий. Только тогда, когда наша победоносная армия начнет стучаться в золотые ворота Киева, мы продиктуем свои условия», – заявил Матвийчук.