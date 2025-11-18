У России есть только один способ борьбы с многовекторностью соседей – Васильев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы вернуть постсоветские страны в фарватер своей политики, России нужно сначала определиться со своими внешнеполитическими ориентирами.

Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Англичане с ногами лезут в Центральную и Среднюю Азию. Они это делали с XIX века, но потом Советский Союз с помощью национальной политики и военной силы – выгнал там всех, и этот регион был под нашим полным контролем. Но сейчас, к сожалению, возможности у нас не те, англичане там опять активизировались. Что нам с этим делать?», – спросил ведущий.

«Политика в данном случае – искусство возможного. И, может быть, мы и дальше будем сталкиваться с такой ситуацией, когда иногда имеет место подъём этих отношений, иногда их охлаждение. Так устроен современный мир. Наша официальная позиция, с чем выступает дипломатия – что мир должен быть полицентричным. В этом плане, российская политика многовекторная. Мы и с Китаем, мы и с Индией, и за хорошее отношение с США и Западом. Тогда вопрос – а почему эту же концепцию не могут воспринять Казахстан, Узбекистан и остальные страны?», – сказал Васильев.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации Россия должна становиться более привлекательной для своих соседей.