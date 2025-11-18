У России есть только один способ борьбы с многовекторностью соседей – Васильев

Максим Столяров.  
18.11.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 374
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, СНГ, Украина


Чтобы вернуть постсоветские страны в фарватер своей политики, России нужно сначала определиться со своими внешнеполитическими ориентирами.

Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы вернуть постсоветские страны в фарватер своей политики, России нужно сначала определиться со своими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Англичане с ногами лезут в Центральную и Среднюю Азию. Они это делали с XIX века, но потом Советский Союз с помощью национальной политики и военной силы – выгнал там всех, и этот регион был под нашим полным контролем. Но сейчас, к сожалению, возможности у нас не те, англичане там опять активизировались. Что нам с этим делать?», – спросил ведущий.

«Политика в данном случае – искусство возможного. И, может быть, мы и дальше будем сталкиваться с такой ситуацией, когда иногда имеет место подъём этих отношений, иногда их охлаждение. Так устроен современный мир.

Наша официальная позиция, с чем выступает дипломатия – что мир должен быть полицентричным. В этом плане, российская политика многовекторная. Мы и с Китаем, мы и с Индией, и за хорошее отношение с США и Западом.

Тогда вопрос – а почему эту же концепцию не могут воспринять Казахстан, Узбекистан и остальные страны?», – сказал Васильев.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации Россия должна становиться более привлекательной для своих соседей.

«И возникает вопрос – а почему, раз мир биполярен, наши союзники или страны, которые на нас ориентированы, должны идти в хвосте нашей политики? В этом я вижу основную проблему.

Вот когда мы найдем какую-то другую концепцию, которую мы можем пропагандировать и на которой можем настаивать, чтобы другие страны тоже ее восприняли, тогда мы можем сказать, вы согласились с нашим базовым представлением о мироустройстве и правилами», – резюмировал эксперт, не уточнив, как быть, если на территориях соседей Запад снова начнет строить анти-Россию.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить