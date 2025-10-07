У Путина решительная и продуманная военная стратегия – американский генерал
У России есть уверенная военная стратегия и решительность, а ее руководство действует обдуманно, поэтому не хочет идти на уступки по украинскому конфликту.
Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Стратегические цели России не изменились. Конечно, это контроль над Украиной и расширение влияния в Восточной Европе. И пока работает. Другими словами, ничто не убедило Путина, что его военная стратегия не сработает, он чувствует, что продолжение войны — это лучший вариант для него, и мы ничего не сделали, чтобы его переубедить.
И действительно, на наших глазах он развязал войну. Он развязал войну, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, в основном энергетической, с приближением зимы. Он также вторгся в страны Восточной Европы, чтобы подорвать сам Альянс, заставить их больше думать о своей внутренней безопасности, чем о помощи Украине, и просто поставил под сомнение все, что Россия навязала Европе», – вещал американец.
«Так что да, Путин решителен. Он действует обдуманно. Он безжалостен, но не безрассуден. Он делает продуманные шаги, чтобы подорвать волю и решимость Соединенных Штатов и европейцев. Вот, чего он добивается, и мы должны сосредоточиться на этом, мы должны усилить военную поддержку Украины», – переживал Кин.
