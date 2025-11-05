«У нас кораблей больше» – в Британии призывают бросить военный флот против России

НАТО нужно начинать использовать военное превосходство в море и начать задерживать суда «теневого флота» России. Об этом в эфире британского телеканала «SkyNews» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим о побережье Атлантического океана, о Бискайском заливе, о Средиземном море, о Ла-Манше или Северном море, то у нас в любом случае вдвое больше военных кораблей, чем у русских. Что они могут сделать, если мы дадим им отпор? И я понимаю, что сейчас говорю очень уверенно, но в теневой флот входит от 400 до 1400 судов. То есть многие суда на какое-то время присоединяются к теневому флоту, совершают пару рейсов, а потом снова возвращаются к законной торговле», – сказал Кларк.