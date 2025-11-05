«У нас кораблей больше» – в Британии призывают бросить военный флот против России
НАТО нужно начинать использовать военное превосходство в море и начать задерживать суда «теневого флота» России. Об этом в эфире британского телеканала «SkyNews» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы говорим о побережье Атлантического океана, о Бискайском заливе, о Средиземном море, о Ла-Манше или Северном море, то у нас в любом случае вдвое больше военных кораблей, чем у русских. Что они могут сделать, если мы дадим им отпор?
И я понимаю, что сейчас говорю очень уверенно, но в теневой флот входит от 400 до 1400 судов. То есть многие суда на какое-то время присоединяются к теневому флоту, совершают пару рейсов, а потом снова возвращаются к законной торговле», – сказал Кларк.
«Они постоянно меняют владельцев каждые несколько месяцев, так что их очень трудно отследить и контролировать. Сейчас мы можем использовать современные методы криминалистики, чтобы узнать, чем занимаются эти суда
А если мы знаем, какие это суда и когда они отправляются в рейс, почему бы нам не перехватить их, не задержать и не проверить на предмет законности? Если они чисты, то пусть плывут дальше.
Если это спровоцирует ответные действия России, мы должны быть готовы к этому. Давайте перейдем к ситуации, когда мы используем то или иное оружие в конфликте», – воинствует британец.
