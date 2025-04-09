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Несмотря на то, что Одесса измазана насильственной украинизацией и вываляна в перьях хуторских кумиров, перестройка на новый лад так и не происходит.

Сами активисты-нацисты, собираясь на факельные посиделки на площади Европейской (по «ихнему»), продолжают называть ее Екатерининской, а Итальянскую Пушкинской. Когда на проспекте каких-то там Украинских героев грохнули Ганула, «побратымы» кричали «Убили на Александровском!» — сами же не могут упомнить, что, когда и во что переименовали…

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А в целом топонимику Одессы хорошо описывает возмущение бесноватой «сучки Бухенвальда» Алены Балабы (подстрекала и участвовала в сожжении людей 2 мая):

«Светофор на проспекте Леси Украинки говорит: «Переход через проспект Гагарина разрешен». Это уже полгода проспект Леси, но ни одной таблички не видно. В транспорте все то же: Терешковой вместо Героев Крут, Гайдара вместо Ивана и Юрия Лип, ё… ная русня».

Но кровь у нацистки идет не только из ушей, но и из глаз:

«… и по всему городу борды «Господь подаст силу народу своему!» с куском православной иконы. На этот дизайн хочется орать отдельно. Это одобрительно повесили еще в 2022-м, как немного оклемались от вторжения. Наверное, московский поп Агафангел заказывал. Каждое возвращение в Одессу — это постоянный когнитивный диссонанс: как можно быть такими советско-православными?».

Ну вы поняли, ключевое тут — «возвращение», ибо преимущественно никто из порочащих Одессу одэсьцив одесситом не является.

«Как? Как можно не видеть, что вы живете в другой стремительно меняющейся стране? — истерит нацистка. — Которая говорит по-украински, учит свою историю и уважает свою культуру. Нет, вцепились в Терешкову. Потому что власть оккупационная. Потому что они «и нашим, и вашим» при всем количестве московских церквей, они же — агенты ФСБ. Потому что вместо того, чтобы развесить по городу борды о героях современной войны, они вешают «Господь». Напишите, курва, на этих сраных Черемушках, что улица названа в честь погибшего героя полка «Азов». Повесьте украинские таблички улиц. Расскажите историю каждой переименованной улицы. На бордах, ситилайтах, листовки напечатайте, заставьте в маршрутках правильно объявлять остановки. Нет, б-ть, у них московский «Господь» и все старые русские советские памятники на местах. Внутренняя Московия. К выборам голосовать за пророссийские силы готовы».

Где в концлагере Балаба усмотрела пророссийских комендантов, сказать сложно. Но у зассавшей после отстрела Ганула публики это сейчас главная фобия — иллюзорные выборы. Ведь такое же иллюзорное перемирие оставит их без воровства в промышленных масштабах на «нуждах фронта» (Балаба вот закрытие кормушки USAID до сих пор переварить не может).

Но сейчас о другом — интересна реакция ее «посэстр» под гневным постом. Приведу несколько комментариев:

«Обратилась к водителю маршрутки с просьбой остановиться на Европейской. — А что, есть такая улица? И пассажиры все, как один: — Екатерининская, Преображенская!.. Глаза им ослепили, не видят новых табличек. В трамвае объявляют улицу Льва Толстого… И много улиц, где красуются старые таблички».

«Говорю, передавая деньги водителю: «На проспекте Украинских героев». И дальше все по цепочке пассажиры: «Александровский, Александровский…». Делаю замечание: «Что, наши герои не запоминаются?». Пару лиц на меня повернулось и все… молчат. Типа «а-а-а, ну ее, упоротая какая-то».

«Когда коллеги одесситы возвращаются из-за границы и спрашивают: «О, а что это за Караванский, Строкатая?.. Это где? Это кто?», мне хочется сделать что-то кровожадное. Сама я не одесситка».

«Была в Одессе и получила такой негатив, что до сих пор удивляюсь. Одна продавщица киоска не захотела со мной говорить. Просто тупо молчала и смотрела на меня, когда я что-то спрашивала по-украински. В Одессе я не впервые, конечно, но даже в «старые времена» такого не было, хм».

И все это — к тупому нарративчику для совсем небрезгливых «никто так не украинизировал Одессу, как Путин в 22-м году». Ну нацистскому-то кружку, с трудом выживающему во «внутренней Московии», мы поверим?..