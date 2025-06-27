Турецкий армянин: Эпоха доминирования России на Кавказе закончена

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У США появилась уникальная возможность укрепить свое влияние на Южном Кавказе, в том числе в Армении.

Об этом бывший депутат Великого национального собрания Турции Гаро Пайлан, имеющий армянское происхождение, заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Южный Кавказ представляет собой уникальную возможность для продвижения интересов США. Помогая заключить прочный мир между Арменией и Азербайджаном, при относительно небольших дипломатических затратах, это возможность для американского лидерства, которая выпадает раз в поколение, поскольку США конкурируют с Россией и Китаем за влияние в этом стратегически важном регионе на перекрестке энергетических и торговых путей Евразии», – считает политик.

По его утверждению, раньше Россия использовала конфликт между Арменией и Азербайджаном для усиления своего влияния.

«Однако сегодня эпоха доминирования России подходит к концу. Поскольку Армения и Азербайджан стремятся к большей автономии от Москвы, решающее значение для их успеха будет иметь активное участие США», – сказал Пайлан.

Он считает, что США должны повлиять на президента Азербайджана Ильхама Алиева и заставить его подписать мирный договор с Арменией, иначе вероятность новой войны составит 80%.

Пайлан ратует за создание «среднего транспортного коридора» из Еропы в Среднюю Азию через Армению и Азербайджан мимо России.