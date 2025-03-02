Трюдо расхвалил Зеленского и оскорбил Путина

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Канада «безоговорочно поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского как ее лидера».

Об этом сегодня в Лондоне заявил премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя публичный конфликт президентов США и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу в овальном кабинете президент Зеленский указал на то, что Владимир Путин лжец и преступник. Нельзя верить в то, что он сдержит свое слово каким бы то ни было образом в какой бы то ни было форме. Он неоднократно демонстрировал, что нарушит любые соглашения. Я поддерживаю Владимира Зеленского и народ Украины», – сказал Трюдо.

Однако при этом он не стал осуждать Дональда Трампа и подчеркнул, что Канада и США всегда будут союзниками.

По словам Трюдо за последние 10 лет в Канаде прошли обучение 40 тыс украинских солдат.