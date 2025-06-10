Требовавший выключить «московскую музыку» едва унес ноги под Киевом

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1092
 
Дзен, Общество, Скандал, Украина


В Сети распространяется видео конфликта, который, как сообщается, произошел накануне в Броварах Киевской области.

Инцидент случился из-за того, что мужчина на велосипеде подкатил к компании, которая отдыхала у водоема и слушала музыку на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Сети распространяется видео конфликта, который, как сообщается, произошел накануне в Броварах Киевской области....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Агрессивная пьянь бросалась на Александра, пытались сломать ему велосипед, обкладывали матерными словами. Также это быдло откровенно угрожало мужчине и его сыну. В ситуацию позже вмешалась полиция и уже занималась любителями русского мира. Заявления написаны», – рассказал об инциденте в своём блоге украинский националист Андрей Смолий.

На видео при этом слышно, что одна из «нападавших» на «патриота» заявила, что ее отец погиб на войне, сражаясь за ВСУ.

Ранее, напомним, в Киевской области произошла похожая ситуация, в которой компания девушек слушала популярную в России песню «Матушка Земля», за что на них натравили украинских копов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить