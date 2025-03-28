Трампу до лампочки наша строгая приверженность прекращению огня по энергообъектам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает атаковать объекты энергетики, в том числе Глебовское газохранилище в Крыму, чтобы вызвать напряжение в обществе и сомнения в достигнутых результатах на переговорах в Саудовской Аравии.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал советник главы Крыма, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Украине с одной стороны надо нанести максимальный ущерб РФ и дестабилизировать ситуацию. Эта задача у них в повестке дня с самого начала: посеять сомнения, напряжение в обществе, по возможности вызвать какую-то турбулентность. И третье – это демонстрация недоговороспособности. Совершенно очевидна сегодня заинтересованность Евросоюза на уровне конкретных стран, в первую очередь речь идёт о Франции и Великобритании, в продолжении этой войны, в максимальном содействии любому движению, направленному на истощение на подрыв Российской Федерации. И их молчание в общем как бы вполне объяснимо. Что касается Соединённых Штатов, то они не молчат. Другое дело, что их реакция должна быть в контексте мирных инициатив Трампа гораздо более жёсткой. А жёсткости в реакции пока мы не наблюдаем. Потому что, на мой взгляд, жёсткость реакции должна за собой повлечь жёсткость принимаемых мер. Видимо, американцы сегодня не готовы к жёстким мерам. Пока речь идёт только о заявлениях, не более того», – подчеркнул он.

По оценке политика, Трамп поставил на кон свою репутацию и вне всяких сомнений будет двигаться в выбранном направлении.