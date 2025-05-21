Трамп шантажирует Украину «Пэтриотами»

Европа не сможет компенсировать прекращение американских поставок оружия, потому что без ракет к «Пэтриотам» украинские города станут полностью уязвимыми.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа и не скрывает того, что прекращение огня ей не выгодно. Ей надо все же успеть подлатать свои оборонные бюджеты, и для того они готовы помогать Украине заполнять определенные пробелы. И тут я хочу сказать, что это не удастся. Потому что 155-мм боеприпасы – это Америка. А это базовые боеприпасы. Плюс «Пэтриот». Если в один день исчезнет «Пэтриот» с войны, то смертельная угроза над всеми городами, которые не накрыты ПВО», – сказал Дроздов.

«И Трамп на этом играет. Трамп этим очень сильно пугает. И это катастрофический вариант. Если только прекратится поток оружия из Америки, когда Америка увидит, что здесь, по мнению Трампа, двое не хотят прекращать, а это трамповая риторика, она будет 100%. Запасов оружия есть на 4 месяца, а дальше все. Пробел не заполняется Европой, потому что Британия даже если что-то и дает, то она покупает больше. Или с Америкой.

И Америка, как лидер мирового экспорта оружия, если она отключится от войны, а останутся на стороне России и Северная Корея и Китай, то там не тоже не приходится говорить о каких-то сценариях. Там уже и сценариев не будет», – пожаловался националист.