Трамп шантажирует Украину «Пэтриотами»

Вадим Москаленко.  
21.05.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Европа не сможет компенсировать прекращение американских поставок оружия, потому что без ракет к «Пэтриотам» украинские города станут полностью уязвимыми.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет компенсировать прекращение американских поставок оружия, потому что без ракет к «Пэтриотам»...

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«Европа и не скрывает того, что прекращение огня ей не выгодно. Ей надо все же успеть подлатать свои оборонные бюджеты, и для того они готовы помогать Украине заполнять определенные пробелы. И тут я хочу сказать, что это не удастся. Потому что 155-мм боеприпасы – это Америка. А это базовые боеприпасы. Плюс «Пэтриот». Если в один день исчезнет «Пэтриот» с войны, то смертельная угроза над всеми городами, которые не накрыты ПВО», – сказал Дроздов.

«И Трамп на этом играет. Трамп этим очень сильно пугает. И это катастрофический вариант. Если только прекратится поток оружия из Америки, когда Америка увидит, что здесь, по мнению Трампа, двое не хотят прекращать, а это трамповая риторика, она будет 100%. Запасов оружия есть на 4 месяца, а дальше все. Пробел не заполняется Европой, потому что Британия даже если что-то и дает, то она покупает больше. Или с Америкой.

И Америка, как лидер мирового экспорта оружия, если она отключится от войны, а останутся на стороне России и Северная Корея и Китай, то там не тоже не приходится говорить о каких-то сценариях. Там уже и сценариев не будет», – пожаловался националист.

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