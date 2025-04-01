Трамп не сдается – и теперь грозит «большими проблемами» и Зеленскому и Путину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкое издание Der Spiegel пишет о больших проблемах, которые ожидают Владимира Зеленского в случае третьего отказа подписать интересующую Вашингтон ресурсную сделку.

По данным немцев Трамп настаивает на сырьевой сделке с Украиной — или у Зеленского будут «большие, большие проблемы»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Дональд Трамп не собирается сдаваться. Он намерен навязать Украине сырьевое соглашение, и особенно его интересуют редкоземельные металлы. В конце прошлой недели Киев весьма недвусмысленно отверг новое предложение о заключении такой сделки, а теперь последовал столь же недвусмысленный ответ от президента США», – говорится в публикации.

Трамп не готов так просто принять отказ украинского президента Владимира Зеленского и откровенно угрожает: «Он пытается выйти из соглашения по редкоземам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

В прошедшую пятницу Зеленский действительно отклонил предложение США и объяснил причины этого. Он говорил с журналистами о «совершенно другом документе». По его словам, в этом предложении содержалось «много вещей, которые не обсуждались, а некоторые уже были отвергнуты сторонами».

Согласно сообщению в Financial Times, предлагаемая сделка предусматривает долю США во всех сырьевых месторождениях на Украине. Это также включает нефть и газ. Однако, по данным издания, обмен не включает никаких гарантий безопасности со стороны США.

Украинские СМИ назвали предложение США «неприемлемым». Газета «Украинская правда» написала, что документ «пересекает почти все красные линии». Предложение лишает Украину «части ее суверенитета» и заставляет страну «вернуть всю полученную от США помощь».

«Как бы то ни было, США, похоже, стучатся в двери обеих враждующих сторон в поисках сырья, важного для высоких технологий», – отмечает немецкое издание.

По сообщениям российских СМИ, Москва и Вашингтон обсуждают редкоземельные и другие проекты в России. «Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — заявил газете «Известия» Кирилл Дмитриев, специальный представитель России по международному экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Некоторые компании уже проявили интерес к проектам, объясняет Дмитриев, который входил в состав российской переговорной команды на переговорах с США по конфликту на Украине в Саудовской Аравии.

Сам Трамп недавно несколько раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Настоящего прорыва не произошло, вместо этого русские пошли на минимальные уступки. О прекращении огня речи не идет. Президент США всегда старается подчеркнуть свои хорошие отношения с кремлевским лидером.

Однако сейчас в их отношениях наметилась небольшая заминка. Трамп возмущен последним предложением Путина передать Украину под управление ООН и избрать новое правительство. «Я был очень зол и очень взбешен, когда Путин начал говорить о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заговорил о новом руководстве Украины», — сказал он в интервью NBC.

По данным NBC и Fox News, Трамп имел в виду предложение Путина передать Украину под управление Организации Объединенных Наций и провести там новые выборы. Его заявление примечательно тем, что сам Трамп совсем недавно пренебрежительно назвал Зеленского «диктатором».

Как сообщается, в телефонном интервью NBC Трамп добавил, что Путин знал, что он сердится. Но у него очень хорошие отношения с кремлевским лидером. И «гнев быстро проходит», когда Путин поступает правильно.

Трамп также пригрозил наложить штрафные тарифы на Россию и покупателей российской нефти. Это может осложнить экспорт для Москвы и сократить ее валютные доходы. В число основных покупателей российской нефти входят Индия и Китай, поэтому новые тарифы, вероятно, приведут к серьезным экономическим потрясениям.

Президент США заявил, что карательные тарифы могут быть введены в течение месяца, если не будет достигнуто перемирие. В мае у Трампа намечен визит в Саудовскую Аравию. Немцы предполагают, что там может пройти и встреча американского президента с Путиным, на которой стороны все же придут к согласию.