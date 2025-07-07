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Законопроект о вторичных американских санкциях, продвигаемый сенатором США Линдси Грэмом, внесённым в РФ в перечень террористов и экстремистов, не будет вноситься и рассматриваться в Сенате, «чтобы не позориться».

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон Линдси Грэма гласит, что президент США имеет право ввести санкции до 500% на продукцию стран, которые закупают российскую нефть. Это Индия и Китай. Но они только что бодались из-за пошлин в 145%, потому что это начало бить по американской экономике, которую президент Трамп ввел в состояние неравновесия. И снизили взаимные пошлины до 30%. И ведут долгие упорные переговоры. Ты правда считаешь, что сейчас Трамп выстрелит себе в ногу, голову, куда еще и введет пошлины на Китай 500%, после чего американская экономика встанет», – сказал Алексашенко.

Он уверен, что реализация подобного закона приведет не к падению российского экспорта, а к росту мировых цен на нефть, потому что мировая экономика не может обойтись без российской нефти.