Трамп «нагнул» Панаму – страна рвет с Китаем по всем фронтам

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Панама прекращает участие в китайском инфраструктурном мегапроекте «Один пояс – один путь», направленном на создание транспортных коридоров для развития торговли. Её участниками сегодня являются около 150 стран. Без Панамы их остается 149.

Как пишет CNN, о том, что действие соответствующего меморандума с КНР будет прекращено, заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

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Хосе Рауль Мулино также сообщил о том, что гонконгская компания, управляющая объектами по обе стороны Панамского канала, может быть заменена на структуру, удовлетворяющую интересам США. Дональд Трамп уже выразил глубокое удовлетворение такими результатами переговоров своего посланца, отметив, что: «для решения панамского вопроса не понадобится участие американских солдат».

Как отмечается на сайте Госдепартамента США, Марко Рубио «дал ясно понять президенту Панамы Мулино, что такой статус-кво неприемлем, и китайское присутствие представляет угрозу для Панамского канала, и в случае отсутствия немедленных изменений США предпримут шаги для защиты своих прав».

В сообщении Госдепа говорится, что Дональд Трамп, который угрожал вернуть канал под контроль США, сделал «предварительное заключение» о том, что нынешнее положение «влияния и контроля» со стороны Коммунистической партии Китая нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала.

А вот релиз на сайте президента Панамы буквально «мироточит» оптимизмом. Переговоры, по словам Мулино, прошли «уважительно» и «позитивно» без давления со стороны американского дипломата.

Хосе Рауль Мулино заявил, что у него была «сердечная» встреча с госсекретарем США Марко Рубио, и заявил, что тот ясно дал ему понять, что суверенитет над Панамским каналом не подвергается сомнению и что Панама будет продолжать эксплуатацию канала.

Мулино также заявил, что Панама прекратит инфраструктурную сделку с Китаем «раньше, чем ожидалось» и не будет продлевать ее на новый трехлетний срок. Также он пообещал провести тщательный аудит портов, которыми владеют китайские компании.

Мулино сказал журналистам, что не видит серьезной угрозы применения военной силы со стороны США, и предложил провести переговоры с Вашингтоном, чтобы снять обеспокоенность по поводу влияния на канал со стороны КНР.

«Я не могу вести переговоры или даже открывать переговорный процесс о канале. Все решено, канал принадлежит Панаме», — заявлял он незадолго до встречи.

Помимо этого, лидер страны и глава Госдепа Марко Рубио договорились бороться с мексиканскими наркокартелями и венесуэльской группировкой «Трен де Арагуа»

Визит в Панаму стал первой зарубежной поездкой нового госсекретаря. В рамках своего визита в Южную Америку Марко Рубио также посетит Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику. Поездка Рубио проходит на фоне усилий новой администрации в усилении миграционного и пограничного контроля. Некоторые из упомянутых стран, например Гватемала и Сальвадор, являются одними из перевалочных пунктов для мигрантов, направляющихся к границе США.

Как пишет Reuters, накануне визита Рубио в Панаму спецпосланник США из Латинской Америки Маурисио Клавер-Кароне назвал присутствие Китая в районе Панамского канала «угрозой национальной безопасности».

По его словам, присутствие КНР в регионе проявляется во всем – от портов и логистики до телекоммуникационной инфраструктуры:

«Ползучее присутствие китайских компаний и субъектов во всей зоне канала является предметом беспокойства не только для национальной безопасности Соединенных Штатов, но и для нацбезопасности Панамы и всего Западного полушария».

Спецпосланник США также заявил, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино не виноват в том, что присутствие Китая вокруг канала «полностью вышло из-под контроля» при предыдущих панамских правительствах, но добавил, что президенту Панамы теперь «придется с этим разобраться» .

Как видим, это уже третий значимый внешнеполитический успех Трампа на его посту после сделки по перемирию между ХАМАС и Израилем в Газе и «»локализации» Тик-Тока в Штатах на своих условиях.

Для того, чтобы найти убедительные аргументы для Панамы, не пришлось даже бряцать оружием. Достаточно было прозрачного намека на то, что в противном случае — «произойдёт что-то очень важное».

Теперь на очереди обещанное замирение Украины с Россией. Понятно, что в этом случае разговор будет не как с Панамой, однако общее направление уже понятно. Переговоры будут вестись по жесткой схеме, предполагающей наличие скверных для сторон альтернатив предлагаемым условиям мира.