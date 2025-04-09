Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия Politico пишет, что США сворачивают свое военное присутствие в Польше – ключевом центре помощи оружием Украине.

По данным издания, вооруженные силы США выведут войска и оборудование из Ясионка (Jasionka), логистического центра на юго-востоке Польши, через который поставляется большинство вооружений, отправляемых на Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Этот шаг , по словам американского командования, позволит сэкономить «десятки миллионов долларов».

«После трех лет пребывания в Ясионке это возможность правильно изменить размеры нашего присутствия», — заявил генерал-квартирмейстер армии США Кристофер Донахью в Европе и Африке.

«Обязанности, которые ранее выполняли американские войска в Ясионке, теперь берут на себя другие союзники», — заявил в бывшем Твиттере министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш».

Издание подчеркивает, что американские войска будут переведены в другие места на территории Польши, где постоянно находятся около 10 000 военнослужащих. Представитель армии США в Европе и Африке сообщил POLITICO по электронной почте: «По соображениям оперативной безопасности мы не можем назвать конкретные даты [когда] произойдут эти перемещения».

Миссию же в Ясионке теперь выполняют норвежские, немецкие, британские и польские войска, «а также войска других союзников».

Накануне американские военные заявили, что это решение является частью «давно запланированных усилий по оптимизации операций НАТО».

Расположенный вблизи украинской границы, аэропорт Ясионка служит важнейшим перевалочным пунктом для сил США, НАТО и партнеров с 2022 года. Через Ясионку проходит до 95% военной помощи Украине, заявило в январе министерство обороны Польши.

«Важная работа по оказанию военной помощи Украине через Ясионку будет продолжена под руководством Польши и НАТО. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта». , – уверили в польском военном ведомстве.

Отмечается, что Германия недавно взяла на себя защиту этого объекта с помощью собственных батарей ПВО Patriot.

Министерство обороны Польши заявило, что работа центра продолжается непрерывно, добавив, что попытка переложить большее бремя на неамериканских союзников обусловлена решениями, принятыми на прошлогоднем саммите НАТО в Вашингтоне.

«Их прежние обязанности в Ясионке переходят к другим союзным силам… Все операции в логистическом центре проходят без сбоев, а оборудование эффективно перенаправляется в соответствии с установленными процедурами», — заявили в министерстве.

Трамп уже давно порицает страны НАТО за недостаточные расходы на оборону, но Польша удостоилась похвалы. Она выделяет на военные нужды 4,7% валового внутреннего продукта, что является самым высоким показателем в альянсе.

«Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу смещения Трампа в сторону России, его давления на Украину с целью достижения мирного соглашения с Россией и торговой войны, которую он развязал на прошлой неделе против большей части мира, включая союзников по НАТО, польские чиновники продолжают подчеркивать, что США являются ключевым союзником, и эта оценка находит отклик в Вашингтоне», – отмечает издание.