Только вопрос времени, когда русские дойдут до Киева – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.11.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Из насильно мобилизуемых украинцев только 10% доезжают до передовой, остальные оказываются инвалидами либо дезертируют.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Людей не хватает. Их будет не хватать все больше и больше. И мы должны понимать, что некоторые продавливания будут делаться именно из-за этого. Где-то мы сконцентрируем больше наших ребят, где-то придется меньше.

Если мы мобилизируем 30 тысяч человек, как заявляет Генштаб и как заявляет президент, из них 21 тысяча в октябре ушла в СОЧ, сразу осталось 9.

По моему опыту, из тех людей, которые доходят после учебки до части, минимум 50%, а были случаи что и 90% людей в первые два дня с боевой части уходили на больничку. Их бригадные медики проверили, они реально больные, не могут воевать. То есть в бригаду они как бы зашли, но на самом деле нет ни одной боевой единицы», – сказал Прошинский.

«И получается ситуация: 30 тысяч мобилизовали, 21 ушло в СОЧ, из оставшихся половина ушли на больничку, и реально оказалось две-три тысячи человек, которые в бригадах по всему фронту добавились.

Исходя из этих цифр, насколько реально держать одновременно эффективную оборону везде? Или надо тогда отходить. Но если мы будем откатываться, тогда возникает вопрос, через сколько недель орки могут подойти напрямую к Харькову, Днепру, Сумам, а потом и к Киеву», – жаловался он.

