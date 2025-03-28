Только развал России поможет ВСУ переломить ситуацию – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для того, чтобы ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, должны произойти сразу несколько маловероятных вещей.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, должны произойти...

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«Перехватим ли мы инициативу стратегическую? Я бы тут поспорил с отдельными оптимистами, которых я называю пропагандистами. Почему? Потому что для того, чтобы это произошло, необходимо, первое, ну, чтобы в России случились какие-то геополитические разломы, ситуации, связанные с потерей власти. Это первое.

Второй этап – это с экономикой связано, что экономика, военно-промышленный комплекс перестал работать в три смены, и начал не поставлять те виды боеприпасов, вооружений, боевой техники, которые необходимы в той войне, которая происходит. Это два. И третье – выходит сегодня вечером Путин и говорит, я устал, я ухожу, и я поехал отдыхать куда-то там на север, в Архангельскую область», – заявил Стариков.

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