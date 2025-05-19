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Украинцы превратились в настоящих террористов, которые радуются разрушениям и чужим смертям.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это в духе украинской ментальности – нагадить под дверь, позвонить в звонок – и убежать. А потом долго по этому поводу смеяться и радоваться. Но это ментальность, вот они так устроены. Они кого-то убьют и потом радостные хороводы водят с песнями и плясками. Вот они убили там генерала, к примеру, и в пляс пустились – ой, какая радость!», – сказал Ваджра.

По его мнению, с помощью терактов Зеленский с подельниками пытается скрыть отсутствие успехов на фронте.

«Ну да, ты ж не скажешь, что прорыв произошёл на фронте, украинская армия разбила агрессоров и победоносно наступает. Нет, они это сообщить не могут. И поэтому что получается – взорвали подло кого-то, из-за угла в спину выстрелили, и сразу на гармошках играем, и дружно пляшем, веселимся», – сказал Ваджра.

«Интересно, что в менталитете русских людей такого нет. У Украины есть, когда они над горем пляшут, как вы говорите. А вот у русских нет такого, чтобы они попали куда-то и радовались», – заметил ведущий.

Ваджра подчеркнул, что украинцам много лет промывали мозги, настраивая на агрессию и русофобию.