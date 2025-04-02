«Теперь Запад выскажет все, что думает про шоблу-ё..лу Зеленского» – Дроздов
Детальный разбор в американской прессе провала украинского контрнаступления 2023 года – это первая ласточка. Запад слишком долго сдерживал себя в оценки действий режима Зеленского.
Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С аналитической точки зрения, в динамике войны проваленный «контрнаступ», и этому большой кусок лонгрида посвящает The New York Times, потому что это изломный момент, после которого на Западе наступила другая реальность. Единоличная власть в лице верховного главнокомандующего решила сделать по-своему. Они решили слушать не планы, расчеты и моделирование Пентагона, генералов НАТО, своего генерала Залужного, они решили всё сделать по-своему. И не на мелитопольский, южноазовский делать акцент, а сделали всё самым худшим образом.
Такая критика не воспринимается и подаётся под соусом, что это является обвинением Украины во всех бедах. Негодование нашей обиженной публики, будто бы это не она поддерживала это самодурство и дилетантство, эту всю шоблу-ё..лу «зелёную». Такие все негодуют, аж топают ногами, потому что, мол, просто берут и спихивают вину», – возмущался Драздов.
Он подчеркнул, что «такие развенчания – это только начало».
«Потому что Запад себя очень долго сдерживал не говорить всё, что он думает про шоблу-ё..лу. А теперь начнёт, так вот, готовимся. Кто-то должен за что-то отвечать. Не может быть так, безошибочных нет. Безошибочность существует только в условиях триумфальной победы. Поскольку у нас триумфальное противоположное?…», – добавил русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: