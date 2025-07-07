У ВСУ проблемы с личным составом, поскольку приходится бегать за новым пополнением, которое быстро истощается.

Об этом в эфире телеканала «МИС» заявил списавшийся из ВСУ солдат, устроившийся в ТЦК, Анатолий Здор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему должны ребята бегать за кем-то, кого-то проверять, если мужчина обязан прийти защитить свой дом, свою семью, свой город. Это его долг. Да, страшно, да, боятся, но он человек, он воин, он казак. А сейчас смотришь, у нас женщины больше воины, чем некоторые мужчины… Я говорил и буду говорить. Чтобы попал сын олигарха, депутата, городского головы, полковника, генерала, попал в войска, он не нужен мне на передке.

Пусть он будет чуть дальше стоять на передке, но у этого подразделения будет все, даже то, что не нужно будет. Родители захотят, чтобы сын вернулся домой, и у этого подразделения будет все. Если бы так думали люди, а не, я не знаю, как сейчас происходит – мое личное мнение, как сотрудника ТЦК, – мы не обязаны за вами бегать, придите сами. Если вы сами не пришли, то парни заканчиваются, парни гибнут. А кто на их место придет, скажите мне, пожалуйста», – заявил Здор.