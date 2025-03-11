Бежавшие на Запад бандеровцы хотят продолжать войну против России только руками своих соотечественников, но чтобы опасность не коснулась родни.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время лыжного отдыха Вэнса протестующие с украинскими флагами… почему-то там были и флаги трансгендеров, кричали, и всю его семью, жену и маленьких детей, надо было эвакуировать. Это не помогает ситуации. Теперь, когда он гулял со своей трехлетней дочкой, тоже они налетели на него, и дочка его испугалась. Это не так делается. Он вышел и с ними разговаривал. И он говорит: «Послушайте, что вы хотите? Я вижу, тут много здоровых парней. Езжайте, воюйте». Израильтяне, как только 7 октября случилось, 300 тысяч израильтян в течение недели вернулись [в страну], достали свои формы – и поехали на войну. Езжайте, воюйте, а то вы здесь сидите кричите», – возмутился Табах.

Он подчеркнул, что многие агрессивно настроенные украинцы хотят продолжать войну только чужими руками.