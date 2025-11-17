Так дальше нельзя: безумные санкции больше вредят нам – немецкий адмирал призвал к переговорам с РФ

Анатолий Лапин.  
17.11.2025 16:14
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 300
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Введенные против России европейскими странами санкции больше вредят им самим.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введенные против России европейскими странами санкции больше вредят им самим. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению адмирала, неверно считать, что Россия не хочет мира с Украиной, и выдвигать ей нереальные требования, а нужно садиться за стол переговоров.

«На самом деле, это причинило нам больше вреда. Не только нам, но и Испании, Англии – все пострадали от этого. И Россия безусловно тоже страдает. Я слышу это и от российских контактов, которые у меня тоже есть, что там уже есть ограничения, но конечно не в той степени, на которую мы надеялись. Безумие делать одно и то же снова и снова, снова и снова с одной и той же ошибкой…», – призывал он.

«Нужно в какой-то форме, и я считаю, что это правильно, это дипломатия, сделать что-то, что заставит противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.

И там все время говорят, что Украина готова к этому, а Путин не готов к этому – это неправильно.

Конечно, предъявляются максимальные требования с обеих сторон, и, конечно, невыполнимые максимальные требования в их завершении. Но это обычное дело на дипломатических переговорах», – рассуждал Шёнбах.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить