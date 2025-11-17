Введенные против России европейскими странами санкции больше вредят им самим.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению адмирала, неверно считать, что Россия не хочет мира с Украиной, и выдвигать ей нереальные требования, а нужно садиться за стол переговоров.

« На самом деле, это причинило нам больше вреда. Не только нам, но и Испании, Англии – все пострадали от этого. И Россия безусловно тоже страдает. Я слышу это и от российских контактов, которые у меня тоже есть, что там уже есть ограничения, но конечно не в той степени, на которую мы надеялись. Безумие делать одно и то же снова и снова, снова и снова с одной и той же ошибкой …», – призывал он.

«Нужно в какой-то форме, и я считаю, что это правильно, это дипломатия, сделать что-то, что заставит противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.

И там все время говорят, что Украина готова к этому, а Путин не готов к этому – это неправильно.

Конечно, предъявляются максимальные требования с обеих сторон, и, конечно, невыполнимые максимальные требования в их завершении. Но это обычное дело на дипломатических переговорах», – рассуждал Шёнбах.