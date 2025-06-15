Сурков с Донбассом отдыхает: Марков сочинил гениальный договорняк для Ирана

Новый виток ирано-израильского конфликта может закончиться совместной мирной инициативой США, России и Саудовской Аравии, которая позволит снять санкции и с Ирана, и с России.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность применения ядерного оружия очень мала. Мало кто считает, что Иран окажется в военном отношении сильнее Израиля. Большинство полагает, что, поскольку Иран проиграл Израилю в Секторе Газа (где был ХАМАС), в Ливане (где была Хезболла), в Сирии (нанеся всего несколько ударов), вероятность того, что Иран окажется в военном отношении сильнее Израиля и Израиль в отчаянии применит ядерное оружие, крайне мала», – утверждает он.

По словам эксперта, Россия может сыграть свою роль в разрешении конфликта, и, более того, использовать его для снятия санкций.