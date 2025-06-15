Сурков с Донбассом отдыхает: Марков сочинил гениальный договорняк для Ирана
Новый виток ирано-израильского конфликта может закончиться совместной мирной инициативой США, России и Саудовской Аравии, которая позволит снять санкции и с Ирана, и с России.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вероятность применения ядерного оружия очень мала. Мало кто считает, что Иран окажется в военном отношении сильнее Израиля. Большинство полагает, что, поскольку Иран проиграл Израилю в Секторе Газа (где был ХАМАС), в Ливане (где была Хезболла), в Сирии (нанеся всего несколько ударов), вероятность того, что Иран окажется в военном отношении сильнее Израиля и Израиль в отчаянии применит ядерное оружие, крайне мала», – утверждает он.
По словам эксперта, Россия может сыграть свою роль в разрешении конфликта, и, более того, использовать его для снятия санкций.
«У России есть такой потенциал. Через несколько месяцев может появится совместное мирное предложение США, России и Саудовской Аравии о том, чтобы Иран всё-таки отказался от полного ядерного цикла, то есть от производства оружейного топлива. И тогда это ядерное топливо для Ирана могла бы производить Россия, как союзная держава, чтобы гарантировать Ирану выполнение ядерной сделки с США и Евросоюзом, чтобы они прекратили все санкции против Ирана. Это вполне выгодно. Ядерная сделка могла бы быть при участии России.
И это был бы механизм, с помощью которого Трамп дал бы отмашку на отмену санкций против России. Он бы сказал, что для спасения Израиля нужно заключать ядерную сделку с Ираном, а чтобы была ядерная сделка с Ираном, Россия должна поставлять ядерное топливо. А для этого мы должны сотрудничать с Россией. И чтобы с ней сотрудничать, нужно снимать санкции против России», – подытожил Марков.
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