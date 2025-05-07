«Сумы и Харьков станут буферной зоной» – Балашов об итогах курского рейда

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 22:01
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Курск, Спецоперация, Сумы, Украина, Харьков


Итоги курского рейда ВСУ показали, что это была авантюра Зеленского и его подельников, которая плачевно закончилась для Украины.

Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Итоги курского рейда ВСУ показали, что это была авантюра Зеленского и его подельников, которая...

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«Эта Курская операция, во время которой погибло много людей со стороны Украины, и со стороны России. Бессмысленная операция, которая приводит к тому, что Путин будет ставить на переговоры буферную зону вглубь Украины километров на 40.

То есть, будут включаться и Сумы, в том числе, и кусок Харькова. Это будет буферная зона. Причем не в сторону России, а в сторону Украины», – жаловался беглый миллионер.

Он подчеркнул, что виновато в сложившейся ситуации склонное к авантюрам украинское руководство.

«Это то, чего добились администрации президента, и тут как бы не обошлось без «крота». Потому что эти «кроты», они подсказывали Зеленскому абсолютно глупые решения.

Само вторжение в Курскую область привело к тому, что Украина стала вровень с Путиным, то есть агрессором из-за этой операции. А второе – эта провокация привела к тому, что откатились войска дальше, и сейчас удары на Сумы. Исключительно для того, чтобы расширить буферную зону.

Это очередная ошибка главнокомандующего Сырского, который бравадой занимается. К сожалению, у нас такое сейчас управление войсками, что оно больше нацелено на провокации, а, соответственно, это приводит к плачевным результатам», – резюмировал Балашов.

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