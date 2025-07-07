Судьба на волоске: Польша и Литва с ужасом ждут приговора от Трампа – Януш Бугайский

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Прибалты и поляки не на шутку встревожены тем, что Россия может воспользоваться равнодушием Вашингтона и осенью напасть на одну из стран НАТО.

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил сотрудник Джеймстаунского фонда, автор книги «Инструкция по растерзанию России», американец польского происхождения Януш Бугайский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибалты и поляки не на шутку встревожены тем, что Россия может воспользоваться равнодушием Вашингтона...

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«Коллеги из Польши и Литвы чувствуют страх. Во-первых, с точки зрения нынешней американской политики, какой бы был их отзыв на нападение на Латвию или Эстонию, в этом нет ясности. Поэтому Польша и Литва сейчас пытаются сотрудничать с Белым домом, чтобы как можно лучше дать понять, что готовит Россия.

Помним также о военных учениях в сентябре, которые планирует Россия, будет ли это попыткой захватить территорию или совершить какую-то провокацию, чтобы посмотреть на реакцию НАТО…

Насколько сейчас они к этому готовы, насколько сейчас готова Польша и Литва, насколько готовы союзники. Очень важно создавать способы отпугивания и сдерживания. Например, это строительство противотанковых фортификаций на границе и т.д. Но если речь о вторжении, то, возможно, речи о танках или дронах не будет, возможно, это будет совершаться каким-то иным образом. Будут ли оттягиваться силы с Украины, будет ли Белоруссия вступать в войну, будет ли применяться Калининград», – вещал Бугайский.

Он добавил, что особенно тревожатся поляки, в частности, о Сувалках.

«Будет ли Путин это делать, ведь он видит такое окно возможностей, когда Европа не готова в военном плане, в частности, Польша не готова. Может, Путин смотрит на Белый дом и понимает, что Белый дом не очень хочет втягиваться в любую войну или конфликт, и Путину может это показаться возможностью. Потому что он знает, что может себе это позволить, и ему за это ничего не будет», – рассказал американский поляк.

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