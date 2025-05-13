Страшная тайна переговоров в Стамбуле: совершенно неважно, будет там Путин или нет

Перефразируя ставшую мемом киноцитату из «Карнавальной ночи», поедет ли Путин с Стамбул или не поедет, политологической науке это неизвестно. Однако суть в том, что неожиданно ставшее популярным сетевым гаданием обстоятельство совершенно неважно в общем контексте развития украинского сюжета.

О чем это я? А вот о чем.

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Большинство комментирующих упускают то, что заочный риторический пинг-понг между Банковой и Кремлем по поводу принятия/непринятия сделанного Путиным и Зеленским обоюдного «вызова на стрелку» 15 мая – это обстоятельство хоть и увлекательное по форме, но совершенно вторичное по сути.

А суть вовсе не в том, приедет ли Путин в Стамбул. А в том, начнутся ли прямые переговоры между Россией и Украиной. В этом вопросе внимательный наблюдатель легко заметит полную скоординированность усилий Вашингтона и Москвы, буквально расписанную по ролям.

Сначала этот вопрос (необходимость перехода от челночной дипломатии при посредничестве США к прямым переговорам) несколько раз анонсировала команда Трампа. Буквально угрожая, в случае отказа, выходом США из процесса урегулирования, а дальше, мол, ***итесь, как хотите, но без нас.

Затем подачу подхватили уже в Москве, устами Путина предложив Киеву те самые прямые переговоры. Перебив при этом домашнюю заготовку Киева и европейцев насчет тридцатидневного перемирия, подкрепленную ультиматумом России. Заметим – у Трампа с энтузиазмом подхватили московскую подачу, фактически обязав Зеленского лететь в Турцию именно в назначенную Путиным дату и даже намекая на возможность личного присутствия там самого Донни.

И это при том, что изначально Зеленский совсем не собирался лететь ни в какой Стамбул, а был намерен ждать истечения выданного еврочетверкой ультиматума Москве – мол, если не умолкнут пушки, введем странные санкции. Именно под отработку этой повестки изначально была заточена вся украинская пропаганда.

Но затем что-то пошло не так. И Зеленский не только согласился лететь в Стамбул, но и устами своих подоляков несколько раз напомнил посполитым, что указ о запрете переговоров с Путиным касается всех, кроме самого Зеленского, а в пределе вообще может быть отменен. Если, разумеется, Путин пожмет Зеле руку в присутствии Эрдогана.

А смелые европейцы оперативно засунули свой грозный ультиматум себе же в задницу, проблеяв что-то жалкое о том, что это «не ко времени» и надо подождать, что же там такое произойдет в Стамбуле, а уж после этого и решать вопрос по существу.

Смешно, но в итоге мы видим, как на практике материализовался один из мемов российской пропаганды, и Путин действительно в моменте всех переиграл, заставив идти в фарватере своего предложения. Причем, в условиях, когда, казалось, европейцы с Зеленским, уже фактически загнали его в ловушку с месячным перемирием без всяких условий.

Теперь же все участники процесса играют по американо-российским нотам. Правда, параллельно отыгрывая и свои второстепенные партии. Для Украины это пиар-необходимость убедить собственное население в том, что это не Банковая переобулась в воздухе на 180 градусов по вопросу возможности прямых переговоров с Путиным, а наоборот сам Путин испугался Зеленского и не приехал в Стамбул.

Отсюда и весь этот нынешний цирк с вызовом российского президента в Стамбул по методичкам мышей из мультфильма о коте Леопольде. Ну или – что кому ближе – по лекалам памятного вызова Порошенко на киевский стадион в 2019 году.

В этой связи прав оппозиционный Зеленскому украинский политолог Бондаренко, напомнивший о давней притче: Мышь пришла к логову Льва и начала кричать: «Лев! Выходи со мною биться!». Лев не отреагировал. Мышь продолжала вызывать его на бой – безрезультатно. Когда Мышь устала кричать и ушла, Лев спокойно вышел из пещеры. Другие звери начали его спрашивать: «Почему ты не ответил Мыши? Теперь все мыши будут говорить, что ты Лев, который испугался мышей». – «Мыши пусть говорят, – ответил Лев. – Зато никто из львов не скажет: это Лев, который дрался с Мышью».

Но довольно лирики. В сухом остатке сейчас интересно не то, прилетит ли в Стамбул Путин, который туда при нынешних вводных лично и не собирался. А то, кто войдет в российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, и кто ее возглавит – Ушаков, Дмитриев, по старой памяти Мединский или еще кто. От конкретных персоналий будет зависеть не только тональность, но и результативность переговоров.

К примеру, если в Стамбул отрядят кого-то из статусных мидовских дипломатов, это будет означать, что встречу рассматривают в Москве, как формальность. Говорильню ни о чем. Если же в Стамбул поедут от России «конкретные» ребята с полномочиями говорить на конкретные темы – это другой коленкор.

Главное, что сейчас и правда, как никогда, высока вероятность того, что казалось, намертво застрявшая переговорная телега, наконец-то, сдвинется с мертвой точки. Причем в формате прямого разговора заинтересованных сторон, а не каждой из них по отдельности – с США.

Это, если в Лондоне и Париже за завтрашний день не родят новый интересный креатив, чтобы, как крылато выразился милаха Борис Джонсон, «просто воевать дальше».