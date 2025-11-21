Стоило чуть прижать, и укро-нацисты заверещали о беспределе Трампа

Вадим Москаленко.  
21.11.2025 12:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 566
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Украинский нацист Дмитрий Корчинский (в розыске в РФ как пособник террористов-ичкерийцев) внезапно озаботился хозяйничающими в «незалежной» спецслужбами США.

Корчинский пожаловался, что при помощи «антикоррупционных расследований» НАБУ (за вывеской которой скрываются американцы) можно без суда дискредитировать любого укро-деятеля. О том, что подобной практики годами придерживалась СБУ и прочие карательные органы в отношении неугодных пророссийских граждан, нацист умолчал.

«ФБР расправляется с врагами Трампа на Украине. ФБР может тут действовать легально, потому что Верховная рада дала иностранной спецслужбе свободно работать на территории Украины.  

И ФБР занимается тут не только оперативной работой, но также политикой и пропагандой. И когда оно сливает данные в сеть, публикует фотографии – это политика и пропаганда для давления на украинское правительство», – сказал Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Достаточно слить данные какой-то прослушки, и с человеком покончено до конца жизни.

Это в США существуют суды, которые будут рассматривать доказательства, проверять, насколько аккуратно добывались данные. На Украине этого нет, и здесь все больше верят ФБР, чем украинским судам, а на решения судов наплевать. Что сказали в ФБР – то и правда.

И это опасно, потому что США не всегда на стороне Украины. Они готовы за мирный процесс расплачиваться интересами Украины, и это сейчас происходит», – подытожил он.

