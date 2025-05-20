Старуха-Европа осталась у разбитого корыта, рыбка американских денег уплыла на восток – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европе не хватит оружия и производственных мощностей на полноценное снабжение ВСУ, тем более в условиях, когда США выходят из региона.

Об этом на канале «Взгляд из Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хочу напомнить тот случай, о котором стараются забыть – объединенная Европа, НАТО, атаковали Ливию. Убили Каддафи, начали бомбардировки. И что произошло через месяц? НАТО обратилась к Соединенным Штатам и сказали: «Вы понимаете, а у нас бомбы кончились». У великой НАТО против «огромной» Ливии под носом не хватило оружия. То есть проблема достаточного количества и качества вооружения, чтобы вести конфликт, она является решающей. И Соединенные Штаты посчитали, что возня с хуситами по какой-то проблеме, не имеющей прямого отношения к безопасности Штатов, сжирает их военные запасы, которые им нужны для более серьезных дел», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что в таких условиях Европе тем более не хватит оружия на снабжение ВСУ.