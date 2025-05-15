Стармер из Албании «включился» в стамбульские переговоры и потребовал от Путина «немедленно прекратить огонь»

Елена Острякова.  
15.05.2025 18:38
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин тянет время на переговорах с Украиной, поэтому все страны «должны объединиться как союзники, чтобы добить прекращения огня, в котором мы так отчаянно нуждаемся».

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин тянет время на переговорах с Украиной, поэтому все страны «должны...

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«То, что произошло сегодня, еще раз доказывает, что именно Путин тянет время. Именно Путин затягивает переговоры о прекращении огня. Уже несколько месяцев назад стало ясно, что Украина готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. И мы давно говорили, что именно Путин стоит на пути к миру. Он был агрессором с самого начала. Только одна страна начала этот конфликт — Россия, и только один человек — Путин. Сейчас только одна страна стоит на пути к миру — Россия и человек Путин», – вещал Стармер.

Он пообещал ввести новые антироссийские санкции, в которых «Британия лидирует», если Путин не примет предложения Украины.

В Албании Стармер провел смотр войск и обсуждал совместное производство и продажу военной техники, чтобы «сплотиться и противостоять российской агрессии на континенте», потому что «линия фронта на Украине — это линия на фронте западных ценностей».

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