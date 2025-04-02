США спихивают вину за все неудачи на Зеленского
Публикации в американской прессе, в частности недавняя в New York Times, где расписывались причины провала контрнаступления 2023 года, представляют собой попытки переложить на Владимира Зеленского вину за неудачи.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все больше и больше попыток я наблюдаю взвалить все на Зеленского. Я говорил об этом с самого начала войны, что, если будут поражения и неуспехи, Запад все будет валить на украинскую власть.
Начиная от подрывов «Северных потоков», заканчивая поражениями на фронте, коррупцией, неправильным использованием западных вооружений, все неудачи, которые будут возникать, будут валится на украинскую власть», – заявил Бортник.
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