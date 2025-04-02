США спихивают вину за все неудачи на Зеленского

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Публикации в американской прессе, в частности недавняя в New York Times, где расписывались причины провала контрнаступления 2023 года, представляют собой попытки переложить на Владимира Зеленского вину за неудачи.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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