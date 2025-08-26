Ситуация в Европе напоминает годы, предшествующие Второй Мировой войне – американцы потирают руки, рассчитывая вновь заработать на конфликте.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Гитлер поднял танкостроение за шесть лет. В 1939 году они начали мировую войну, потому что у них уже выхода не было, у них инфляция была 19%, так много денег они влили в ВПК.

Мерц готовится влить триллион евро, плюс то, что он украдёт с пенсионного фонда. Мы идём по той же самой тропинке, кроме одной большой разницы: у них уже танкостроение существует, промышленная база уже есть. Её наращивать не так сложно, они не начинают с нуля. За четыре года они будут готовы, если положат в таком же темпе», – сказал Крапивник.