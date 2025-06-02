США помогли Украине организовать налёт на российские аэродромы – депутат Рады
Украина не смогла бы совершить удар по российским аэродромам без помощи американской разведки.
Об этом в эфире канала «НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ещё нужно было приехать туда, где эти самолеты должны быть. И тут стоял вопрос, что русские постоянно меняли позиции этих самолётов, после того как были единичные случаи, начали перегонять их с аэродрома на аэродром, чтобы в одном месте они не стояли.
Поэтому в день операции ты должен был иметь 100% разведку, которая тебе подтвердила, что эти самолеты действительно сейчас там находятся, и ты не «попадёшь в штангу». А такую информацию могут нам предоставить только партнеры.
Это отвечает на вопрос, когда все задают – а знали или не знали. Поэтому я думаю, какая-то категория точно знала, потому что мы, когда берем часто данные, они же видят, какими районами мы интересуемся, поэтому можно сделать вывод, что, конечно, об этой операции знали партнеры», – утверждал Костенко.
Он подчеркнул, что при этом до самого президента США Дональда Трампа якобы информацию могли своевременно не довести.
«Лучшие возможности в разведке, конечно, у американцев. Но я скажу, что тут же вопрос в том, что если знают партнеры, то это для них может быть штатное предоставление какой-то информации.
Могут быть разные варианты, и это не обязательно должно было прийти сразу к самому Трампу. Есть много же промежуточных звеньев. Поэтому точно кто-то из партнеров знал направления работы, но дошло ли это именно до Трампа, или это именно Трамп об этом знал, тут уже трудно сказать», – нагнал туману нацист.
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