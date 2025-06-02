США помогли Украине организовать налёт на российские аэродромы – депутат Рады

Украина не смогла бы совершить удар по российским аэродромам без помощи американской разведки.

Об этом в эфире канала «НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё нужно было приехать туда, где эти самолеты должны быть. И тут стоял вопрос, что русские постоянно меняли позиции этих самолётов, после того как были единичные случаи, начали перегонять их с аэродрома на аэродром, чтобы в одном месте они не стояли.

Поэтому в день операции ты должен был иметь 100% разведку, которая тебе подтвердила, что эти самолеты действительно сейчас там находятся, и ты не «попадёшь в штангу». А такую информацию могут нам предоставить только партнеры.

Это отвечает на вопрос, когда все задают – а знали или не знали. Поэтому я думаю, какая-то категория точно знала, потому что мы, когда берем часто данные, они же видят, какими районами мы интересуемся, поэтому можно сделать вывод, что, конечно, об этой операции знали партнеры», – утверждал Костенко.