США на пороге кризиса: мигранты и дефицит уничтожают страну

США могут уничтожить миллионы недовольных мигрантов из Латинской Америки.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США живут миллионы мексиканцев и других латиноамериканцев, многие из которых не чувствуют себя американцами. И за последние несколько лет их число резко возросло. В девяностых в Лос-Анджелесе был футбольный матч, и весь стадион, 10-20 тысяч человек, все болели за Мексику, и только несколько сотен – за США. Сейчас 2025 год. Никто не мог не заметить мексиканские флаги, которые развивались в Лос-Анжелесе», – сказал полковник.

Он не исключает, что это «предвестник больших событий».

«Все общества проходят проверку. И есть два способа, которыми это может произойти. Первый – это война. Я не думаю, что это возможно для нас, потому что мы достаточно изолированы в западном полушарии. Мы можем выйти из конфликтов в любой момент, и это никак не повлияет на нас и почти не повлияет на другие страны.

Но мы не переживем финансовый кризис. Он уже маячит на горизонте. Когда людям перестанут выплачивать пособия, будь то продовольственные талоны или другие привилегии или денежные подарки, или возможности, которые финансируются и предоставляются государством, когда это закончится, и миллионы людей внутри страны ясно дадут понять, что они не хотят быть американцами, что они лояльны другим государствам. Тогда у нас будут настоящие проблемы.

И я думаю, что мы уже почувствовали это в Лос-Анджелесе. Это только начало. Как мы справимся с этим в ближайшие месяцы, особенно когда мы перейдем от изобилия, которое было у нас с вами большую часть жизни, к дефициту», – резюмировал Макгрегор.