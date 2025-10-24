США были и останутся нашими противниками, а разлагающаяся Европа нам не нужна, – генерал Гурулев

Планы Запада нанести урон России не изменились, США как были геополитическими противниками, так ими и остаются. Но тот, кто считает, что Россия хочет захватить условную Голландию или Францию, – идиот.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы думаете, что мы не знаем плана НАТО относительно Российской Федерации, – знаем. США как были геополитическими противниками, мы всегда ими и будем. Другой вопрос, сумеем мы договориться или не сумеем как-то жить в равновесии, или это будет открытый конфликт… Надо чётко понимать, что самая сильная армия в мире на сегодня – это российская, имеющая боевой опыт, имеющая современный ВПК и способная выполнять задачи», – заявил Гурулев.

Генерал отверг планы России экспансии в Европу.