США будут спасать Израиль, а не Украину – нацист Михальчишин

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 10:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, США, Украина


Война Израиля и Ирана отвлекает от Украины внимание западных партнеров и лишает ее ресурсов, которые в первую очередь будут поступать на помощь Израилю.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война Израиля и Ирана отвлекает от Украины внимание западных партнеров и лишает ее ресурсов,...

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«Насколько это влияет на российско-украинскую войну? Невыгодным для нас образом. Этот конфликт для нас является лишним. Он сегодня не просто отвлекает внимание международного сообщества и наших ключевых западных партнеров от российской агрессии против Украины, он поглощает определенную часть ресурсов. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты в первую очередь всегда будут спасать Израиль, а уже во вторую будут оглядываться на выполнение свих других международных обязательств.

Тем более, в такой ситуации, какими сегодня являются украинско-американские взаимоотношения после стремительного разворота администрации в Вашингтоне. Мы знаем, что эти взаимоотношения, к сожалению, не такие добрые, как бы хотелось, толерантно говоря поэтому обязательства Вашингтона сегодня далеко не такие железобетонные», – заявил Михальчишин.

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