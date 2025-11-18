Украинские неонацисты привыкли решать все разногласия силой, так что после завершения СВО на Украине вспыхнет гражданская война.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Значительная часть населения Украины, к сожалению, научилась обеспечивать свое существование за счет использования крайне радикальных неонацистских программ и лозунгов, и применением силы, в том числе вооруженной, для реализации собственных интересов.

Поэтому, когда завершится Специальная военная операция, на Украине начнется гражданская война. Потому что Украина потеряет свою целостность внутреннюю, уже не в контексте сохранения или несохранения территориальной целостности, а в смысле отсутствия хоть какого бы то ни было межобщественного согласия в отношении того, какой должна быть Украина в будущем», – сказал Косачев.