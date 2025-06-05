Спикер парламента Крыма: Пока что с Украиной можно провести только временные границы

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Пока что ситуация выглядит так, что, в случае заморозки боевых действий, на Украине будут проведены лишь временные границы, ведь значительная часть русских земель остаются отторгнутыми от России.

Об этом на Ливадийском форуме заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где проводить границу после СВО? Не знаю, это все наши земли. Сказать, по какому селу историческая граница – ошибочно и ложно», – сказал Константинов.

Он признал, что проведение ежегодного форума в Ливадии было под вопросом, тем не менее, руководство республики приняло решение.