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Асошиэйтед Пресс сообщает, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва в ВСУ, чтобы привлечь на фронт своих 18-25-летних граждан, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку страна ищет способы укрепить свои боевые силы.

При этом АР ссылается на первое интервью зарубежным СМИ после вступления в новую должность недавно назначенного замглавы Офиса Зеленского Павла Палицы. Последний посетовал, что «унаследованная с советских времен, система набора в армию тормозит прогресс».

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«Хотя весной прошлого года Украина приняла закон о мобилизации и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого эффекта для пополнения рядов армии или восполнения потерь на полях сражений в войне с Россией», – отмечает агентство.

Одна из инициатив, призванных переломить эту ситуацию — это то, что Палица описал, как «честный контракт» – план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами.

«План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет нацелен на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», – говорится в публикации.

«Чтобы обезопасить командира подразделения и контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения, установить четкие границы, понятные обоим», — сказал чиновник Банковой. «По моему мнению, это необходимо для эффективного диалога», – добавил он.

По словам Палицы эта работа находится на завершающей стадии и станет ответом отреагировать на настойчивые призывы администраций Байдена и теперь уже Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст, несмотря на то, что это «радикально повлияет на будущие перспективы измученной войной страны».

Палица сообщил, что его ведомство в сотрудничестве с Кабинетом министров и Министерством обороны изучает, почему прежние усилия по мобилизации оказались неудачными.

«У нас на самом деле огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он больше, чем нам сейчас нужно для решения определенных задач на передовой», — считает он.

«Тот механизм, который у нас сейчас есть, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть», – добавляет чиновник.

Агентство пишет, что Палица был доставлен прямо с поля боя в Офис Зеленского, и он рассматривает свое назначение как попытку решить системные проблемы в армии. АР называет назначенца «частью нового поколения украинского военного руководства, он учился в Командно-штабном колледже армии США, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение».

Палица закончид свое обучение в Америке окончил обучение дистанционно летом 2022 года, сражаясь на передовой. Затем он командовал 93-й бригадой ВСУ «Холодный Яр» во время изнурительного девятимесячного сражения за Бахмут.

«Это уникальная возможность довести насущные военные проблемы до сведения высшего руководства страны», — сказал он, добавив, что намерен вернуться к своим боевым обязанностям после завершения своей миссии.

Палица считает, что ВСУ необходимы срочные реформы для улучшения координации и эффективности.

«(Нам нужно) адаптировать структуру к логике современной войны, что позволит нам быть более эффективными и не позволит нам совершать одни и те же ошибки снова и снова. Вот что нужно сделать. Другого пути нет», — настаивает он.

Поскольку Россия продолжает постепенные наступления в Донецкой области, некоторые аналитики указывают на структурные недостатки в системе командования Украины и нестабильную связь между подразделениями на передовой как на ключевой фактор в ее борьбе за удержание территории вдоль линии фронта протяженностью 1000 км (620 миль).