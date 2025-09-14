Цель европейских санкций – ухудшить уровень жизни в России до состояния СССР перед развалом, когда элита в Кремле шла на уступки американцам, а население верило в миф о райской жизни на Западе.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Джонантан Пауэлл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

