Собиравшийся восстать из гроба призрак «Голоса Америки» окончательно «упокоили» в суде

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Как пишет агентство Reuters, Федеральный апелляционный суд США заблокировал предыдущее решение окружного суда, который ранее потребовал от администрации Дональда Трампа вернуть на работу более тысячи уволенных сотрудников расформированного «Голоса Америки» (VOA), возобновить вещание и продолжить выдачу некоторых грантов на пропаганду.

Агентство обратило внимание, что судьи апелляционного суда, которые были назначены Трампом в его первый президентский срок, пришли к выводу, что судья окружного суда превысил свои полномочия.

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Ранее уволенный весной из украинской редакции «Голоса Америки» пропагандист Остап Ярыш сообщил в своем аккаунте в соцсети о том, что «Голос Америки» может возобновить вещание на наступающей неделе.

По его словам, вечером 2 мая сотрудники, находившиеся в вынужденном отпуске, вновь получили доступ к внутренним сетям. На их электронные почты пришло письмо от руководителей Агентства глобальных медиа США (USAGM) о «последующих шагах». Ярыш отметил, что больше информации будет в последующие несколько дней.

О планах оставшихся не у дел пропагандистов возобновить работу сообщала и газета The Washington Post. По ее информации сотрудники государственной службы новостей для иностранной аудитории получили электронное письмо Минюста США, в котором им разрешается начать «поэтапное возвращение» в офис и приступать к работе.

Напомним, «Голос Америки» прекратил свою работу после того, как президент Трамп подписал указ о сокращении финансирования, а Агентство США по глобальным медиа (USAGM) заморозило грант, выделенный на работу пропагандистов.

Затем пропагандисты подали в суд, который суд обязал администрацию Трампа возобновить работу «Голоса» и нескольких связанных с ним дочерних новостных агентств. Однако Белый дом отбил эту судебную атаку.

В России «Голос Америки» признан СМИ-иноагентом еще с весны 2022 года, его вещание заблокировано.