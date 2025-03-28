Смена «повесточки» у Зе-каналов: Украина спасёт мир от США – главной мировой диктатуры
Дональд Трамп и его команда превратят США в цифровую диктатуру, и последним оплотом мировой демократии останутся ЕС и Украина.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила «системный аналитик» и русофоб Наталья Глоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мало кто знает, но в технократическом секторе [элиты США] философ Питер Тиль является иконой. В 2009 году он опубликовал собственный манифест «образование либертарианца», И в этом манифесте есть фраза: «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы».
Это конец демократии. Они ждали своего часа. Первая попытка Трампа на первом сроке была очень неудачной. Трамп не справился с задачей, то Глубинное государство не закончилось. Затем Тиль в последний момент согласился принимать участие в этом всём.
С одной стороны нам предъявлен проект цифровой диктатуры, как проект будущего, потому что человечество сейчас переходит к другой эпохе, цифровой эпохе. И Соединенные Штаты предъявили человечеству вариант, где демократии нет. То есть, есть цифра, есть искусственный интеллект, но там будет диктатура», – рассуждала Глоба.
«И Европа – это последнее место, у которого есть еще шанс построить будущее, цифровое будущее, потому что без этого уже невозможно. Но демократическое.
И что-то мне кажется, что именно Украина его напишет, этот проект будущего. Потому что в Европе его писать некому», – мечтала нацистка.
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