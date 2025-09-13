Слышали русскую речь и сразу бросали гранату – нацист о рейде на Белгородщину

Вадим Москаленко.  
13.09.2025 08:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2894
 
Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Во время рейда в Белгородскую область украинские нацисты бросали гранты сразу, как слышали русскую речь. Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил член нацистской бригады «Азов» [запрещена в РФ] Николай Куст с позывным «Фрост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пацаны из ГУР рассказывали мне одну историю, как они в Белгородскую область заходили, в какой-то хате услышали русский акцент и уже хотели забросить туда гранату, а потом выяснилось, что это просто РДК [запрещён в РФ] стоят», – сказал Куст.

Однако «Фрост» возмутился, что из-за языковой политики страдают и его русскоязычные подельники.

«До 2022 года я топил за жёсткую украинизацию, Фарион для меня была иконой, её жёсткие слова отзывались в моём сердце, я жил этим. Я пошёл бороться, ещё когда мне было 15 лет. А большинству людей было всё равно.

А когда началась война, многие люди заняли такую нишу «я тоже борюсь», Их борьба заключалась в том, что они до**ываются до людей за язык. И не просто к людям, а к волонтёрам. Даже мой друг, который воевал, потом вернулся из плена и увидел все эти языковые патрули – он был в а**е, он хочет их просто перебить», – подытожил нацист.

