Сладков: Нужны трибуналы за ложные доклады наверх. А их до сих пор нет

18.11.2025 09:18
В российской армии до сих пор нет эффективного инструмента наказаний для военачальников, которые отправляют ложные доклады «наверх», например, сообщая «авансом» о занятии территорий в зоне СВО, что впоследствии приводит к потерям личного состава.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тюрьма! Если командир донёс заведомо ложную информацию до вышестоящего начальства, в мирное время – 5 лет сразу, без разговора. В военное время – 6 лет. Я давно думаю, что нужно так поступать, если заведомо ложное – трибунал и погнали, шестёра.

Но у нас такого нет. Снимут с должности, порицание, а то и не снимут, а отправят на другую какую-нибудь. А все знали, что врали», – сказал военкор.

Впрочем, уточнил Сладков, есть случаи, когда наоборот, о взятии населенных пунктов сообщать начальству не спешат.

«Хочу выступить в защиту боевых генералов и командиров, которые маневрируют этой информацией. Здесь речь идёт не о лжи для того, чтобы обмануть.

То, что уже взяли, пока не торопятся докладывать, зачищают. Вон, у нас флаг в Димитрове [Мирнограде]. Наши вышли, человек водрузил на вышке шахты. А противник на терриконе. Но те ночью, как мыши, вылезли, воткнули. Естественно, сбили и тот, и другой флаг», – привёл пример Сладков.

«Но то, что касается вранья, заведомо ложного, а ещё отягощённого большими последствиями, связанными с нашими потерями, с нашими большими неудобствами маневрирования – за это надо сажать», –  подчеркнул военкор.

