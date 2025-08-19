Скоро России понадобятся сотни тысяч офицеров – Губарев
Чтобы подготовиться к войне с Европой, России нужно провести серьёзную реформу военного образования.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил бывший «народный губернатор Донбасса», экс-участник СВО и волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, наш противник сильно дальше от нас ушел, у них школа дроноводов, тысячи выпускников. А у нас и такого рода войск нет, школы, которая поддерживается государством, тоже нет.
По сути, это новое направление в военном образовании. А оно у нас сегодня ведется кустарно. Пусть в некоторых военных вузах появились специальности, но специалистов нет. Там преподают старые дядечки, которые ничего в этом не понимают. И не проходят реформы военного образования. То есть учимся старой войне», – возмутился Губарев.
«У противника идёт развитие, они прописывают новые доктрины войны. Мы воюем по-старому, бьёмся, штурмуем сёла.
Нужно что-то менять, нужно проводить реформы под новую войну, нужны ускоренные курсы офицерские делать, полугодичные. Этого достаточно, чтобы из нормального парня сделать офицера.
А этих офицеров нужны сотни тысяч для будущей войны с Европой, где будет там задействована армия 2,5-3 миллиона человек», – добавил он.
