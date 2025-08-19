Скоро России понадобятся сотни тысяч офицеров – Губарев

Чтобы подготовиться к войне с Европой, России нужно провести серьёзную реформу военного образования.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил бывший «народный губернатор Донбасса», экс-участник СВО и волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, наш противник сильно дальше от нас ушел, у них школа дроноводов, тысячи выпускников. А у нас и такого рода войск нет, школы, которая поддерживается государством, тоже нет.

По сути, это новое направление в военном образовании. А оно у нас сегодня ведется кустарно. Пусть в некоторых военных вузах появились специальности, но специалистов нет. Там преподают старые дядечки, которые ничего в этом не понимают. И не проходят реформы военного образования. То есть учимся старой войне», – возмутился Губарев.