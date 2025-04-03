Скандал в Швеции: «Украинский балет» принимали на ура, пока не узнали, что он – российский

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Шведское издание SVT со ссылкой на собственные источники опубликовало скандальное расследование относительно гастролировавшего в стране и по Европе «Украинского балета». В результате выяснилось, что балет оказался связан с Россией и практически не связан с самой Украиной. Кому при этом идут деньги за успешный гастрольный тур артистов – неизвестно.

В публикации отмечается, что Ballet of Ukraine, о котором идет речь, ставит разные произведения, включая «Щелкунчика» Петра Чайковского. Недавно труппа с большим успехом выступила в нескольких городах Швеции.

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«В начале февраля Большой украинский балет дал два представления в Швеции, несмотря на рецензию в издании Sydsvenskan, в которой говорилось о слабой связи с Украиной. В декабре балет The Heritage (“Наследие”) был отменен с гастролей в Швеции после того, как расследование службы безопасности выявило связи с российским государством. Персонал и репертуар Ballet of Ukraine в основном те же, что и в российском «Санкт-Петербургском балете». Ballet of Ukraine использует те же фото, что и российский художественный театр «Московский балет», – отмечается в материале.

Как выяснила SVT, скорее всего, это группа предприимчивых россиян, которые создали «клон» с учетом господствующей сейчас в ЕС проукраинской «медийной политкорректности» и заработали на нём деньги. На такие выводы журналистов навёл некий «анонимный блогер».

В пользу версии о российском происхождении группы говорит несколько факторов, говорится в материале.

Во первых, компания Touring Actors, которая помогает бронировать билеты на выступления труппы, хостится на российских серверах. Она принадлежит гражданину России и зарегистрирована в Москве. Более того, как минимум семь из 14 танцовщиков, о которых ранее говорилось на сайте, еще совсем недавно работали в России. В SVT имена не раскрывают, а с сайта их ФИО убрали после настойчивых вопросов журналистов.

Кроме того, по адресу в Киеве, который указан на сайте «Балета Украины», журналисты СВТ нашли офисное здание и торговый центр, но не находят никаких признаков балетной студии.

Также стало известно, что деньги за несколько шведских спектаклей были перечислены швейцарской ИИ-компании Gutschwald AI Zentrum GmbH, принадлежащей бывшему менеджеру российского «Сбера». Якобы речь идёт об экс-директоре управления развития международного корпоративного бизнеса Sberbank International Николае Гущине. Сам он утверждает, что переводы, данные о которых стали доступны журналистам, на самом деле были выплатами по долгам и не связаны с выступлениями.

Бизнесмен, который занимался организацией выступлений труппы, отказывается давать интервью и объяснять, как именно он связан с Украиной. При этом он грозится объявить статьи в шведской прессе о своём бизнесе «клеветническими».

Из его социальных сетей и утечек из баз данных следует, что он получал образование во Львове и Москве, а потом работал как на территории Украины, так и в России. Сегодня он руководит своей балетной школой в Германии.

Издание напоминает, что еще в 2022 году Национальная опера в Киеве выпустила предупреждение о труппах-клонах, гастролирующих под чужими флагами.

Лана Рокси, пресс-атташе Национальной оперы в Киеве, говорит, что количество балетных трупп, которые претендуют на звание украинских, сейчас стало настолько большим, что за ними сложно уследить.