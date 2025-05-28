Ситуация накаляется – Россия направила 20 боевых кораблей в Балтийское море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Балтийский флот приступил сегодня к проведению планового учения с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

В ходе учения будут отработаны действия по обороне пунктов базирования на Балтике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

К учению привлекается более 20 боевых кораблей и судов, три тысячи военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

Параллельно, по данным АИС, корабли НАТО стягиваются в Финский залив. В регионе уже несколько дней находятся тральщики ВМС Швеции HSwMS Ulvön, HSwMS Ven и патрульный корабль HSwMS Stockholm. 27 мая, к ним подошел корвет Braunschweig ВМС Германии. При этом финский патрульный корабль Turva стоит у выхода из территориальных вод России.

На прошлой неделе Франция направила на Балтику корабль разведки Dupuy de Lôme для прослушки «теневого флота». Он уже столкнулся с российским корветом «Стойкий» у острова Фемарн. Кроме того у Калининграда несколько недель курсирует немецкий разведчик Oker.

«Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом – как сегодня восточная граница Польши – перманентной гибридной конфронтации», – заявил на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен сообщил, что РФ использует ВМФ и ВВС для охраны судов с нефтью в Балтике. Сопровождение было приставлено после попыток Эстонии захватывать танкеров. Эстонский парламент разрешил своим военным открывать огонь, однако пока российские истребители их еще пугают. Для защиты судоходства Россия использует и более экстравагантные методы. Финские СМИ заметили “хоровод” теневого флота у своих морских границ. При этом береговая охрана заявила, что никаких судов там нет. Пишут, что “аномалия” связана со сломанными AIS на судах, либо нарушением работы GPS.

Парламентская ассамблея НАТО в Дейтоне приняла резолюцию о выделении средств на «укрепление безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море против «теневого флота» России» и усилении позиции НАТО путем укрепления воздушной обороны балтийского региона.

«Любой непредвзятый аналитик счёл бы вылазки к нашим берегам натовских кораблей-разведчиков очевидным признаком подготовки к чему-то нехорошему. Потому что такие корабли слушают не беседы в камбузе танкера под нейтральным флагом, а отслеживают другие каналы связи, вычисляют наличие и плотность ПВО/ПРО, доступность систем спутниковой навигации и прочие детали, необходимые для подготовки к вероятному удару», – написал в своем тгк политолог Юрий Баранчик.

«Судя по бодрой уверенности Туска в перспективах нарастания напряженности на Балтике, эстонцы тут “прокси” второго уровня. Смотрящие – поляки, а заказчик – с гнилого острова. Эти привычно рассчитывают остаться в выигрыше, когда/если в очередной раз что-то полыхнет на континенте от этих раздуваемых ими искр». – считает телеведущий Артем Шейнин. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил ситуацию как настолько серьезную, что возможна необходимость обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения по реагированию на попытки западных стран ограничить судоходство в Балтийском море. «Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действия, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш Военно-морской флот. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», – завил Патрушев.

Военные эксперты считают, что для блокировки торговых российских судов у НАТО пока не хватает сил. Самый мощный флот на Балтике из европейский стран у Германии. Но он морально устарел и может заниматься только патрулированием акватории.

Боевых кораблей, которые могли бы запускать дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк», у Берлина нет. На вооружение они начнут поступать только с 2033 года.