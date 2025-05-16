Сильные разговаривают только с равными. Украине не нужны посредники в диалоге – социолог
Ни одна сторона не является союзником Украины, а лишь выкачивает из нее ресурсы и извлекает свою выгоду.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он подчёркивает, что американцы не друзья Киева, а заключив так называемую ресурсную сделку с Украиной, фактически лишили ее земли.
«С равными только разговаривают сильные», – говорит Копатько.
По его словам, кроме земли Украина теряет порты, железную дорогу.
Затронул он и тему переговоров.
«Я считаю, что как бы там ни было, но прямой диалог всегда лучше», – сказал социолог.
Он добавил, что посредники лишь лишают свои задачи.
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