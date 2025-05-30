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Итальянская газета Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на чиновников, знакомых с позицией правительства траны, сообщает, что Италия, в отличие от Германии, не намерена пересматривать ограничения на использование передаваемого Украине оружия для ударов по территории России.

«Хотя в резиденции премьер-министра Джорджи Мелони предпочли не комментировать недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии подобных ограничений, Рим, по данным издания, не планирует менять свою точку зрения и не собирается следовать по пути Берлина», – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что еще в июне прошлого года Джорджа Мелони открыто критиковала инициативу тогдашнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего разрешить Украине наносить удары по российской территории.

Если верить конфидентам газеты, эта позиция итальянского премьера с тех пор не изменилась.

Хотя детали одиннадцати пакетов военной помощи Украине официально не раскрывались, Il Fatto Quotidiano отмечает, что Рим передавал ракеты Storm Shadow, обладающие дальностью, позволяющей наносить удары вглубь России.

Италия сейчас настаивает, что любое использование этого вооружения должно быть ограничено рамками украинской территории, однако остается неясным, кто в действительности контролирует применение западного оружия на поле боя, подчеркивает издание.

Напомним, 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене Берлином ограничений на применение поставляемого Киеву вооружения против целей в России. Он также сообщил, что подобные решения приняли США, Франция и Великобритания. Однако в Госдепартаменте США воздержались от подтверждения этой информации.

Вскоре и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль опроверг коллегу по правительству, заявив, что о каком-либо новом соглашении по данному вопросу пока речи не идет.