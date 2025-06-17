Северокорейские солдаты помогут России избежать мобилизации и разобраться с Украиной – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 15:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


200 тысяч северокорейских солдат под видом добровольцев могут быть отправлены на войну с Украиной. Это поможет России выполнить задачи, не привлекая дополнительно мобилизованных.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

200 тысяч северокорейских солдат под видом добровольцев могут быть отправлены на войну с Украиной....

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«Ракеты поставляют, снаряды поставляют, даже эти гаубицы поставляют. Что, 200 тысяч корейцев? Ну, Соловьёв и Симоньян расскажут про корейских добровольцев. Ну хотя, по большому счёту, это корейский наёмник. Ну, это же, как известно, всегда для пропаганды – у нас разведчики, а у них шпионы. Вот, всё стандартно. Да, к сожалению для нас, в Северной Корее вполне боеспособная армия, тем более элитные части спецназа и, к слову, нет комплексов в плане того, чтобы кого-то убивать.

Да, это может случиться, тем более посмотрите текст договора между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, там как раз в отличие от Ирана, пункт о военной взаимопомощи абсолютно четко. То есть, могут обратиться, и для нас это будет очень неприятно, поскольку Кремль явно не хочет идти даже на частичную мобилизацию», – заявил Золотарев.

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