Севастопольский благочинный Сергий Халюта: ВСУ – это янычары XXI века

Виктор Орлов.  
07.06.2025 18:54
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Россия, Украина, Церковь


Украинцев можно сравнить с янычарами – славянами, которые в турецкой неволе возненавидели своих бывших единоверцев и сражались на стороне Османской империи.

Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Центрального церковного округа Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев можно сравнить с янычарами – славянами, которые в турецкой неволе возненавидели своих бывших...

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«Трагедия современной СВО. Почему мы столкнулись с таким сопротивлением? Можно вспомнить янычар. Самое боеспособное подразделение Османской империи. Из кого состояли янычары? Из славян, которые были манипулятивными способами настолько настроены против своих же родных и близких, что более жестоких людей найти в 18-19 веке было невозможно. То же самое произошло на Украине. Когда один народ, одна Церковь стала перед таким страшным вызовом», – сказал священнослужитель.

Он назвал СВО «вынужденными действиями миролюбивого русского народа».

«И Новороссия, и Крым, и Севастополь, и все завоевания наших предков, конечно же, были куплены нашей кровью. Но наше великодушие позволило впоследствии ошибки, за которые мы сегодня расплачивается.

То, что происходит сейчас в СВО, – вынужденные действия миролюбивого русского народа. Мы действительно миролюбивые. У нас нет желания что-то отнять у кого-то. Русскому медведю, которого разбудят, ему крайне сложно навести порядок, но он опять хочет залезть в берлогу и никого не трогать.

Мы любим поляков, любим немцев. Как ни странно, хотя сколько немцы нам принесли боли и скорби… Но ни один русский человек не скажет, что немцев ненавидит. Мы простили все, мы великодушны. Но когда они снова наступают на старые грабли и делают нам дискомфорт… Это не просто дискомфорт, когда нас лишили «Дольче Габбана», или поездок. Да нет! Нас пытаются лишить самого нашего существования. Вот почему мы воюем», – пояснил священник.

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