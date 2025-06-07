Севастопольский благочинный Сергий Халюта: ВСУ – это янычары XXI века
Украинцев можно сравнить с янычарами – славянами, которые в турецкой неволе возненавидели своих бывших единоверцев и сражались на стороне Османской империи.
Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Центрального церковного округа Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трагедия современной СВО. Почему мы столкнулись с таким сопротивлением? Можно вспомнить янычар. Самое боеспособное подразделение Османской империи. Из кого состояли янычары? Из славян, которые были манипулятивными способами настолько настроены против своих же родных и близких, что более жестоких людей найти в 18-19 веке было невозможно. То же самое произошло на Украине. Когда один народ, одна Церковь стала перед таким страшным вызовом», – сказал священнослужитель.
Он назвал СВО «вынужденными действиями миролюбивого русского народа».
«И Новороссия, и Крым, и Севастополь, и все завоевания наших предков, конечно же, были куплены нашей кровью. Но наше великодушие позволило впоследствии ошибки, за которые мы сегодня расплачивается.
То, что происходит сейчас в СВО, – вынужденные действия миролюбивого русского народа. Мы действительно миролюбивые. У нас нет желания что-то отнять у кого-то. Русскому медведю, которого разбудят, ему крайне сложно навести порядок, но он опять хочет залезть в берлогу и никого не трогать.
Мы любим поляков, любим немцев. Как ни странно, хотя сколько немцы нам принесли боли и скорби… Но ни один русский человек не скажет, что немцев ненавидит. Мы простили все, мы великодушны. Но когда они снова наступают на старые грабли и делают нам дискомфорт… Это не просто дискомфорт, когда нас лишили «Дольче Габбана», или поездок. Да нет! Нас пытаются лишить самого нашего существования. Вот почему мы воюем», – пояснил священник.
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