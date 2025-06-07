Севастопольский благочинный Сергий Халюта: ВСУ – это янычары XXI века

Украинцев можно сравнить с янычарами – славянами, которые в турецкой неволе возненавидели своих бывших единоверцев и сражались на стороне Османской империи.

Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Центрального церковного округа Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия современной СВО. Почему мы столкнулись с таким сопротивлением? Можно вспомнить янычар. Самое боеспособное подразделение Османской империи. Из кого состояли янычары? Из славян, которые были манипулятивными способами настолько настроены против своих же родных и близких, что более жестоких людей найти в 18-19 веке было невозможно. То же самое произошло на Украине. Когда один народ, одна Церковь стала перед таким страшным вызовом», – сказал священнослужитель.

Он назвал СВО «вынужденными действиями миролюбивого русского народа».