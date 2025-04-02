Сербия и Венгрия заключают военный союз, идя наперекор НАТО

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Министры обороны Сербии и Венгрии Братислав Гашич и Криштоф Салаи-Бобровницки подписали документ о практической реализации стратегического сотрудничества в области обороны вместе с планом двустороннего военного партнёрства на 2025 год.

Таким образом две страны встали на путь создания полноценного военного союза, вопреки доктрине НАТО, членом которого является Венгрия, а Сербия туда вступать не собирается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новое соглашение, которое было подписано министрами в Белграде, конкретизирует и реализует достигнутую в 2023 году договоренность о стратегическом сотрудничестве в области обороны. Стороны согласовали 79 совместных мероприятий в военной сфере, что почти вдвое больше, чем было в 2023 году.

Речь идёт в том числе о проведении совместных военных учений, а также военно-техническом сотрудничестве в области закупок вооружений и военного оборудования. В частности об учениях с участием военных вертолётов на полигонах в Венгрии и Сербии, которые на сербской территории будут проводится в Сомборе, Батайнице и Пасулянске Ливаде.

В то же время Венгрия закупает боеприпасы и военную технику сербского производства, например колесные БТР «Лазански», «Лазар», бронеавтомобиль «Милош», Сербии же интересны имеющиеся в арсенале Венгрии натовские БТРы, тактические системы обмена данными и техника советского производства.

«Благодаря Орбану и его правительству у нас мир, они не допустили наземного наступления НАТО в 1999 году. Мы проявляем большой интерес к дальнейшему сотрудничеству, это очень важно для нас, и я рассчитываю на скорую встречу с премьер-министром Орбаном, а наш экспорт в Венгрию увеличился с 2012 года, и это пятый внешнеторговый партнер Сербии. Друзья познаются в трудные времена», – отметил присутствовавший на церемонии подписания документа президент Сербии Александр Вучич.

Следует отметить, что военный союз Сербии и Венгрии приобретает особое значение на фоне откровенно сербофобского соглашения о взаимодействии в военной области между Хорватией, Албанией и Косово, к которому потенциально может присоединиться и Болгария.

И напряженности в Боснии и Герцеговине, где с одной стороны в поддержку бошнякской элиты Сараево и фальшивого Верховного представителя немца Кристиана Шмидта выступил европейский оккупационный контингент EULEX, а с другой – в поддержку президента Республики Сербской Милорада Додика, ордер на арест которого выдал Прокуратура БиГ, Будапешт прислал подразделения своего армейского спецназа. Подобный паритет сил позволил подморозить ситуацию.